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الأنبار.. انتشار أمني مكثف ومصادر تفصح عن أسبابه

Category: أمـن

Date: 2021-10-16T21:09:02+0000
الأنبار.. انتشار أمني مكثف ومصادر تفصح عن أسبابه

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الثلاثاء، بانتشار عسكري واسع في مدن الأنبار بعد ورود معلومات تفيد بدخول عجلة مشتبه بها، اضافة الى خشية من خروقات عقب اعلان نتائج الانتخابات.

وشهدت مدينة الفلوجة 60 كم غربي العاصمة العراقية بغداد، إنتشارا أمنيا واسعا اليوم السبت،، وهو ما اثار مخاوف المواطنين وتساؤلاتهم حول سبب الانتشار.

وبحسب ما أفاد به معاون قائد الحشد الشعبي في محافظة الأنبار، علي المظفر، فإن "الانتشار جاء بحثاً عن عجلة مشتبه بها".

وأوضح المظفر في حديثه لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات استخبارية وردتنا، تفيد بدخول عجلة مشتبه بها، إلى مدينة الفلوجة، ويرجح أنها تحمل مواد سامة، أو قد تكون مفخخة".

بدوره، أكد مصدر أمني مسؤول في قيادة عمليات محافظة الأنبار، بأن "الانتشار جاء احترازيا، وذلك تحسبا لأي خرق أمني محتمل، بسبب نتائج الانتخابات".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم نشر عناصر الشرطة والجيش في عموم مدن الانبار، تحسبا لأي خرق أمني بسبب نتائج الانتخابات المعلنة، والتي تشهد اعتراضا واسعا من كتل وأحزاب سياسية سنية وشيعية".

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