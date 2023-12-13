الأنبار .. الأمن يعتقل شخصاً يُلقي منشورات تعد الإنتخابات "كفراً وشركاً" (وثيقة)

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على شخص يروج منشورات تحث على مقاطعة الانتخابات المحلية وذلك في محافظة الأنبار غربي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة امنية اعتقلت شخصا يقوم بنشر منشورات ورقية يدُّ فيها ان الانتخابات (كفر وشرك) ضمن قضاء راوه في الانبار.

ويستعد العراق لإجراء انتخابات مجالس المحافظات يوم الاثنين 18 كانون الأول الجاري، فيما سيتم إجراء الاقتراع الخاص للقوى الامنية والعسكرية يوم السبت 16 كانون الأول الجاري.