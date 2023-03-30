الأنبار.. القبض على مدير التسجيل العقاري وخمسة موظفين آخرين

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الخميس، بإلقاء القبض على مدير التسجيل العقاري في الانبار وخمسة موظفين لتورطهم بقضايا فساد مالي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عملية اعتقال مدير التسجيل العقاري والموظفين تمت وفق أوامر قبض قضائية، كما تم ضبط معاملات تخص نقل ملكية عقارات وحاسبات ومصوغات ذهبية ومبالغ مالية في منازلهم".

وأشار إلى أنه "تم تسليم المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".