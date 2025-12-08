الأنبار..القبض على شخص أساء لـ"الذات الإلهية" على التيك توك

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، باعتقال شخص تطاول على "الذات الإلهية" في بث على تيك توك، بمحافظة الأنبار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من مركز شرطة الحرية في منطقة الخمسة كيلو ألقت القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على منصة تيك توك، تضمن ألفاظاً تُعد إساءة للذات الإلهية".

وأضاف أن "الاعتقال جاء بناءً على مذكرة قضائية"، مشيرا إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق".