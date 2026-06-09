الأنبار.. القبض على سوري انتحل صفة طبيب أسنان وافتتح عيادة بمنزله

شفق نيوز- الأنبار

أعلنت قيادة شرطة الأنبار، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على شخص سوري الجنسية بتهمة انتحال صفة طبيب أسنان وافتتاح عيادة غير قانونية داخل منزله في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية نُفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، بالتنسيق مع مديرية مخابرات الأنبار وقسم التفتيش في دائرة صحة الأنبار والقوة الماسكة للأرض.

وأضافت أن قوة أمنية داهمت منزل المتهم، وعثرت على مواد وأجهزة طبية خاصة بطب الأسنان داخله، قبل إلقاء القبض عليه بالجرم المشهود.

وأشارت إلى أن المتهم، الذي يحمل الأحرف الأولى (ن.ج.ح.ق)، أوقف وفق أحكام المادة (260) من قانون العقوبات، واتُّخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة.