الأنبار.. العثور على شاب مقتول في جزيرة الخالدية

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بالعثور على جثة الشاب عثمان نوري شناوة الكرطاني، مقتولاً في منطقة جزيرة الخالدية بمحافظة الأنبار، بعد أن فُقد منذ ليلة أمس عقب خروجه من منزله.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الشاب غادر داره مساء أمس ولم يعد، ما دفع ذويه إلى الإبلاغ عن فقدانه، قبل أن تعثر القوات الأمنية على جثته في وقت لاحق من اليوم.

وأشار المصدر، إلى أن الجهات المتخصصة باشرت التحقيق في ملابسات الحادث، وتم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، فيما تستمر الإجراءات الأمنية لكشف تفاصيل الجريمة والجهة التي تقف وراءها.