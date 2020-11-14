الأنبار.. الاطاحة بـ"مبتز فتاة" ساومها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، عن اعتقال شخص "ابتز" فتاة وساومها بنشر صورها على التواصل الاجتماعي في محافظة الانبار.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية في محافظة الأنبار تمكنت من الوصول لمبتز فتاة من المحافظة بتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية والانصياع لرغباته الدنيئة".

وأوضح أن "العملية تمت إثر ورود مناشدة للشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجاني(٤٩٧) من الفتاة، طالبة تدخلها لانقاذها من شراك الابتزاز الإلكتروني التي تتعرض له من قبل أحد الأشخاص".

وأشار إلى أن "الشرطة المجتمعية قامت بجمع الأدلة والبراهين التي تثبت قيام الشخص بعملية الابتزاز ومواجهته، بها، حيث اعترف بجريمته بحضور مختار المحلة التي يقطن بها والقوة الماسكة للأرض، وتم حذف محتوى الابتزاز من هاتفه، وتعريفه بالعقوبة القانونية للعمل الذي أقدم عليه، واتخذت بحقه الإجراءات اللازمة".

وأعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم السبت، أن قانون الجرائم المعلوماتية جاهز للتصويت في الجلسات المقبلة، موضحة أن القانون سيقضي على المئات من حالات الابتزاز الالكتروني.

يشار الى ان المجتمع العراق شهد مؤخرا تزايد في حالات الابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الاتصالات الالكترونية خاصة لفئة النساء بالوقت الذي يفقد فيه القضاء القوانين التي تعاقب على هذه الجرائم.