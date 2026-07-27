الأنبار.. اعتقال 3 نساء ورجل من "داعش" وضبط عشرات الهواتف وشرائح الاتصال (صور)

شفق نيوز- الأنبار

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على ثلاث نساء ورجل من تنظيم "داعش"، وضبطت بحوزتهم عشرات الهواتف النقالة وشرائح الاتصال ولوحات تسجيل سيارات خليجية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوة من قيادة شرطة محافظة الأنبار وبالاشتراك مع قوة من الجيش العراقي، نفذت واجباً أمنياً للبحث والتفتيش في حي الهداية بقضاء راوة، ضمن الجهود المتواصلة لملاحقة المطلوبين وتعزيز الأمن والاستقرار.

وبينت أن الواجب أسفر عن إلقاء القبض على متهم بحوزته هوية تعريفية تعود لعناصر "عصابات داعش الإرهابية"، فضلاً عن توقيف ثلاث متهمات من العائدات من مخيم الجدعة، مشيرة إلى توقيف الجميع بقرار قضائي وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، وأُحيلوا إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية.

وتابعت أن العملية أسفرت عن ضبط مسدس عيار (9 ملم)، ومخازن مسدسات، وعتاد مختلف، ومبلغ قدره 45 مليوناً و470 ألف دينار عراقي، إضافة إلى 800 دولار أميركي، و51 هاتفاً محمولاً، و45 شريحة اتصال مختلفة، وجهازي صراف آلي، و156 إطلاقة مسدس، و11 إطلاقة بندقية (M4)، فضلاً عن شريط وحاوية عتاد (BKC) فارغين.

​وشملت المضبوطات كذلك 102 قرص مدمج (CD)، وأجهزة ومستلزمات إلكترونية وحاسوبية ومختبرية وطبية متنوعة، وجهاز عدّ نقود خاصاً بأعمال الصيرفة، وجهاز سونار، ووثائق وسنويات عجلات، وكتباً دينية متنوعة، وعملة عراقية قديمة تعود إلى عهد النظام المباد، إلى جانب مواد أخرى تم ضبطها وتوثيقها أصولياً.

​وتم تنظيم محاضر ضبط للمواد كافة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وفق القانون.