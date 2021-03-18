الأنبار.. اعتقال قيادي في تنظيم داعش في عملية استباقية

شفق نيوز/ افاد مصدر في قيادة عمليات محافظة الانبار، يوم الخميس، باعتقال احد قيادي تنظيم داعش.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن اعتقال القيادي في تنظيم داعش الإرهابي، جاء خلال عملية امنية استباقية في قضاء القائم.

وأضاف؛ أن القيادي متورط بعمليات استهداف القوات الامنية والمدنيين ابان سيطرة تنظيم داعش على محافظة الانبار.

شفق نيوز/ افاد مصدر في قيادة عمليات محافظة الانبار، يوم الخميس، باعتقال احد قيادي تنظيم داعش.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن اعتقال القيادي في تنظيم داعش الإرهابي، جاء خلال عملية امنية استباقية في قضاء القائم.

وأضاف؛ أن القيادي متورط بعمليات استهداف القوات الامنية والمدنيين ابان سيطرة تنظيم داعش على محافظة الانبار.

وفي السياق الأمني؛ ذكر المصدر؛ أنه تم إبطال 52 عبوة ناسفة مختلفة الأنواع بينها على شكل قنينة غاز مفخخة، خلال عملية امنية استباقية ضمن مدينة الفلوجة.