سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الأنبار.. اعتقال عنصر بارز بداعش وعصابتي سرقة في الفلوجة

Category: أمـن

Date: 2022-01-08T12:12:36+0000
الأنبار.. اعتقال عنصر بارز بداعش وعصابتي سرقة في الفلوجة

شفق نيوز / أفاد مصدران أمنيان في الأنبار، يوم السبت، بإلقاء القبض على عنصر بارز في تنظيم داعش الإرهابي، فضلاً عن اعتقال عصابتي سرقة في منطقتين متفرقتين من المحافظة.

وأبلغ أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، أن "قوات الأمن العراقية نصبت كميناً لعنصر بارز في تنظيم داعش على خلفية ورود معلومات استخباراتية أفادت بتواجده داخل أحد أحياء مدينة الفلوجة، وتمكنت من اعتقاله".

وأوضح المصدر، أن "المعتقل شارك بعمليات استهداف القوات الأمنية إبان سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من مدن الأنبار"، لافتاً إلى أن "قوات الأمن تجري حالياً تحقيقات مع المعتقل لمعرفة بقية عناصر الخلية النائمة لتنظيم داعش، وأماكن تواجدهم".

إلى ذلك، ذكر مصدر آخر، لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من فوج طوارئ شرطة الأنبار السادس، طوقت بالكامل سوق النزيزة وسط مدينة الفلوجة، على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود عصابتين يرومان سرقة واستبدال مصوغات ذهبية (تقليد برازيلي) من إحدى محال بيع الذهب".

وأضاف أن "القوات الأمنية استعانت بكاميرات المراقبة الموجودة داخل السوق واعتقلت العصابتين، تكونت الأولى من امرأة وطفلين، فيما ضمت الثانية امرأة ورجل من أهالي بغداد".

وعلم المصدر، أن "العصابة تعمل على استدراج أصحاب محال المصوغات الذهبية، من خلال إيهامهم بأنهم يرمون شراءها حيث يستبدلون المصوغات الذهبية بأخرى (شبه مزورة) ويعيدونها إلى صاحب المحل لحظة شراءها وعند اكتشاف امرأه يقومون بعملية صراخ بأن مصوغاتهم تم سرقتها من قبل صاحب المحل أو المارة".

related

رئيس جهاز الأمن الوطني: داعش انتهى وعملياته المتفرقة مجرد "فقاعة"

Date: 2020-12-14 10:58:15
رئيس جهاز الأمن الوطني: داعش انتهى وعملياته المتفرقة مجرد "فقاعة"

القوات العراقية تقتل مسلحين احدهما انتحاري يرتدي حزاما ناسفا (صور + 18)

Date: 2020-02-23 20:08:32
القوات العراقية تقتل مسلحين احدهما انتحاري يرتدي حزاما ناسفا (صور + 18)

ثمانية قتلى جرحى بهجومين ليليين لداعش في محافظتين عراقيتين

Date: 2019-08-29 07:56:00
ثمانية قتلى جرحى بهجومين ليليين لداعش في محافظتين عراقيتين

بعملية نوعية.. قتل 6 دواعش وتدمير 17 هدفا للتنظيم بين محافظتين عراقيتين

Date: 2020-10-03 08:51:39
بعملية نوعية.. قتل 6 دواعش وتدمير 17 هدفا للتنظيم بين محافظتين عراقيتين

القوات العراقية تعتقل عنصراً بارزاً بتنظيم داعش

Date: 2021-08-12 08:22:48
القوات العراقية تعتقل عنصراً بارزاً بتنظيم داعش

"بينهن سورية".. القبض على ثلاث نساء بتهمة سرقة محال بيع الذهب بالفلوجة

Date: 2022-01-07 11:48:44
"بينهن سورية".. القبض على ثلاث نساء بتهمة سرقة محال بيع الذهب بالفلوجة

الحشد الشعبي يحبط هجوماً لتنظيم داعش جنوب شرق الفلوجة

Date: 2021-01-27 08:43:42
الحشد الشعبي يحبط هجوماً لتنظيم داعش جنوب شرق الفلوجة

بانتظار قاضي التحقيق.. تشابه الأسماء يتسبب باحتجاز امرأة وزوجها في الانبار

Date: 2020-12-18 16:47:05
بانتظار قاضي التحقيق.. تشابه الأسماء يتسبب باحتجاز امرأة وزوجها في الانبار