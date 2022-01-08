الأنبار.. اعتقال عنصر بارز بداعش وعصابتي سرقة في الفلوجة

شفق نيوز / أفاد مصدران أمنيان في الأنبار، يوم السبت، بإلقاء القبض على عنصر بارز في تنظيم داعش الإرهابي، فضلاً عن اعتقال عصابتي سرقة في منطقتين متفرقتين من المحافظة.

وأبلغ أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، أن "قوات الأمن العراقية نصبت كميناً لعنصر بارز في تنظيم داعش على خلفية ورود معلومات استخباراتية أفادت بتواجده داخل أحد أحياء مدينة الفلوجة، وتمكنت من اعتقاله".

وأوضح المصدر، أن "المعتقل شارك بعمليات استهداف القوات الأمنية إبان سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من مدن الأنبار"، لافتاً إلى أن "قوات الأمن تجري حالياً تحقيقات مع المعتقل لمعرفة بقية عناصر الخلية النائمة لتنظيم داعش، وأماكن تواجدهم".

إلى ذلك، ذكر مصدر آخر، لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من فوج طوارئ شرطة الأنبار السادس، طوقت بالكامل سوق النزيزة وسط مدينة الفلوجة، على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود عصابتين يرومان سرقة واستبدال مصوغات ذهبية (تقليد برازيلي) من إحدى محال بيع الذهب".

وأضاف أن "القوات الأمنية استعانت بكاميرات المراقبة الموجودة داخل السوق واعتقلت العصابتين، تكونت الأولى من امرأة وطفلين، فيما ضمت الثانية امرأة ورجل من أهالي بغداد".

وعلم المصدر، أن "العصابة تعمل على استدراج أصحاب محال المصوغات الذهبية، من خلال إيهامهم بأنهم يرمون شراءها حيث يستبدلون المصوغات الذهبية بأخرى (شبه مزورة) ويعيدونها إلى صاحب المحل لحظة شراءها وعند اكتشاف امرأه يقومون بعملية صراخ بأن مصوغاتهم تم سرقتها من قبل صاحب المحل أو المارة".