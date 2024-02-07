الأنبار.. اعتقال ضابط برتبة رفيعة اقتحم منزل امرأة وحاول "اغتصابها"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على ضابط برتبة رفيعة اقتحم منزل امرأة في الأنبار واعتدى عليها بالضرب في محاولة لاغتصابها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشرطة تلقت بلاغاً عن قيام ضابط برتبة عقيد منسوب إلى مدير استخبارات وإرهاب الانبار، باقتحام منزل تسكنه امرأة في منطقة الزراعة".

وأضاف أن "العقيد قام بالاعتداء على المرأة بالضرب ومن ثم حاول اغتصابها، إلا أن قوة أمنية تمكنت من اعتقاله وتوقيفه"، مشيراً إلى أنه "تم عرض المتهم على قاضي التحقيق الذي أمر بتوقيفه".