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الأنبار.. اعتقال شخص أغرى فتاة بالهرب معه وسرق منها 10 ملايين دينار

Category: أمـن

Date: 2021-07-02T11:26:47+0000
الأنبار.. اعتقال شخص أغرى فتاة بالهرب معه وسرق منها 10 ملايين دينار

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، يوم الجمعة، عن إلقاء القبض على شخص اغرى فتاة بالهرب معه وسرق منها عشرة ملايين دينار في الانبار.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على معلومات ادلى بها ذوي احدى الفتيات بقيام شخص باغراء ابنتهم للهروب معه حاملة معها عشرة ملايين دينار باتجاه الاقليم دون الكشف عن سبب هروبها معه وهو ما دفع ذوي الفتاة للاستنجاد بالاستخبارات العسكرية التي باشرت من خلال شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الرابع لواء المشاة ٣٩ من نصب كمين محكم في سيطرة الرائد اوس على طريق سامراء".

واشارت الى "القاء القبض على الشخص والفتاة وضبط المبلغ بحوزتهما واحالتهما الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما".

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