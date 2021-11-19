الأنبار.. اعتقال شخصين قادمين من بغداد بعد محاولتهما خطف طالبة لـ"اغتصابها"

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول في مديرية شرطة محافظة الأنبار غربي العراق، يوم الجمعة، القبض شخصين قادمين من محافظة بغداد، بعد محاولتها اختطاف إحدى الطالبات في مدينة الفلوجة شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، "اثناء تأدية واجب أمني يهدف إلى تأمين المدارس وسلامة الطلبة، في مدينة الفلوجة، يوم أمس الخميس، تم ملاحظة وجود عجلة تحمل شخصين، كانا يحاولان إجبار إحدى الفتيات لركوب العجلة معهما".

واضاف المصدر، بأن "إحدى المفارز الأمنية التابعة لفوج الطوارئ السادس، المتمركز في الفلوجة، قامت بالتدخل وإنقاذ الفتاة، بعد الاشتباك مع الخاطفين، الذين حاولوا الاعتداء على عناصر الشرطة بإستخدام السكاكين، والهرب".

وبين أنّه "تم القبض على الخاطفين، وأثناء التحقيق معهما، تبين بأن هناك تواصلاً سابقاً بين الطالبة وأحد الشباب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، كما تبين أن الشابين كانا ينويان اختطاف البنت والذهاب بها إلى العاصمة بغداد، لاغتصابها ومن ثم رميها في الشوارع".

وأكد المصدر، بأن "تم إحالة الخاطفين إلى مديرية إجرام الانبار، وتسليم الفتاة إلى ذويها".