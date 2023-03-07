الأمن العراقي يُطيح بتجار ومروجين بحوزتهم أكثر من 6 كغم من الحشيشة والكريستال

شفق نيوز/ افاد جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الثلاثاء، بالقاء القبض على تجار ومروجين للمخدرات بحوزتهم أكثر من (6) كغم من الحشيشة والكريستال في أربع محافظات بينها العاصمة بغداد.

وقال الجهاز في بيان اليوم، إنه استناداً إلى معلومات استخبارية ألقت مفارز الجهاز في محافظة البصرة القبض على تاجر مخدرات بحوزته (4) كغم من مادة (الكرستال).

كما وألقي القبض في محافظة النجف على (6) متهمين بحوزتهم (2) ونصف كغم من مادتي الكرستال والحشيشة وحبوب مخدرة وأدوات تعاطٍ، وفقا للبيان.

أما في محافظتي بغداد وبابل فقد ألقت مفارز جهازنا القبض على (4) متهمين بتجارة ونقل المخدرات صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة التي كانوا يرومون ترويجها.

وقال الجهاز في بيانه، إنه قد تم تدوين أقوال المتهمين جميعاً وإحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون .