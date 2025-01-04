الأمن يلاحق ممجداً لداعش بكتابة عبارة "باقية" على جدران في كركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، اليوم السبت، بقيام شخص بكتابة عبارة "باقية" على جدران في قرية جنوب غربي محافظة كركوك، في اشارة الى شعار تنظيم داعش.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "شخصاً قام بكتابة عبارة (باقية) على جدران منزل في قرية الخان بقضاء الحويجة (55 كم جنوب غربي كركوك)"، مبينا ان "القوات الامنية تلقت المعلومات عن قيام شخص بتمجيد تنظيم داعش".

وأضاف المصدر أن" القوات الأمنية شكلت فريقا للوصل إلى منفذ هذه الفعلة".

يشار الى انه وبعد إسقاط النظام نظام الأسد من قبل الجماعات المسلحة المعارضة في سوريا تم رصد كتابة الممجدة لتنظيم داعش المتشدد على بعض جدران المباني في محافظة كركوك والانبار وبغداد في حين تمكنت القوات الامنية من القاء القبض على بعض من مرتكبي هذه الفعلة.

ويخشى العراق من عودة سيناريو أواسط العام 2014 عندما تمكن تنظيم داعش من السيطرة على مناطق تُقدر بثلث البلاد على خلفية الأحداث في سوريا.

وقامت القوات العراقية بتعزيز قواتها في الشريط الحدودي مع سوريا، بعد سقوط النظام السوري في 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وقد أكد العديد من القادة الأمنيين في العراق، بأن الحدود مؤمنة بالكامل، عبر انتشار مكثف لمختلف القطاعات فيها، كما زار العديد منهم الشريط الحدودي لمتابعة الانتشار وحمايتها من أي خرق قد يحدث.