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الأمن يقبض على صينيين في بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-10-20T09:38:47+0000
الأمن يقبض على صينيين في بغداد

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية العراقية يوم الثلاثاء القبض على (٩) اشخاص يحلمون الجنسية الصينية لمخالفتهم قانون الإقامة في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، كوادر مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني العراقي قامت بإلقاء القبض على (٩) اشخاص يحلمون الجنسية الصينية لمخالفتهم قانون الإقامة في منطقة زيونة ببغداد.

واوضح البيان ان الملقى القبض عليهم دخلوا البلاد عن طريق المشاريع الإستثمارية في المحافظات وتسربوا الى بغداد وتم القبض عليهم في احدى محلات بيع الهواتف النقالة، مشيرا الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وإبعادهم خارج العراق بالتعاون مع قسم إقامة وجوازات مطار بغداد الدولي.

 

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