الأمن يفكك حركة "منحرفة" تُدعى "أحرار العراق للتحرير والتغيير" بقيادة "أبو صادق"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، تمكن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من خلال عملية نوعية، القبض على "مجموعة منحرفة" تحاول زعزعة الوضع الأمني والسياسي في البلاد.

ونشرت دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، مقطع فيديو تابعته وكالة شفق نيوز، يظهر شخصاً ملثماً يدعي انتماءه لما وصفها بـ"حركة أحرار العراق التابعة للتجمع الوطني العراقي للتحرير والتغيير".

كما تضمن الفيديو صوت لمتحدث غير ظاهر يتجول داخل عجلة وهو يقول "حركة أحرار العراق بقيادة (أبو صادق)".

وأشارت الوزارة إلى أنه "بعد رصد هذه الحركة، تم على الفور تشكيل خلية عمل من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية (استخبارات بغداد/ الرصافة)، واستحصال الموافقات القضائية، وبعد متابعة تحركاتهم، تم إلقاء القبض على عدد من عناصر حركة ما يسمى (أحرار العراق)، والتي تقوم باستدراج وكسب الشباب واغوائهم بأفكار ومتبنيات الحركة".