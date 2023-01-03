بينهم نساء .. الأمن يفكك احدى أخطر عصابات المخدرات ويقتل احد عناصرها في كربلاء

شفق نيوز/ أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، بتفكيك إحدى أخطر عصابات المتاجرة بالمواد المخدرة بعد مطاردة لأفرادها وقتل أحدهم في محافظة كربلاء.

وذكرت الوكالة في بيان اليوم، أنها "وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة ، تمكنت، من القاء القبض على احدى أخطر عصابة لتجارة المخدرات في محافظة كربلاء، والمكونة من خمسة متهمين بينهم إثنين من النساء".

وأوضح البيان أن عملية القاء القبض تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص من وكالة الاستخبارات ومداهمة محل سكناهم حيث واجه المتهمون القوات الامنية من خلال إطلاق النار المباشر، مما أدى إلى الرد على مصدر النيران من قبل القوة المنفذة وقتل احد المتهمين".

وأشار البيان إلى أن "من بين المتهمين الملقى القبض عليه المتهم الملقب (خوخة) وهو من المطلوبين وفق عدة احكام قضائية عدة بتجارة المخدرات وكذلك يوجد بحقه اكثر من اعتراف من قبل متهمين تم القبض عليهم بفترات سابقة".

وتابع البيان أنه تم ضبط الاسلحة المستخدمة من قبل المتهمين اثناء المواجهة كذلك تم ضبط حبوب مخدرة ومواد اخرى تستخدم للتعاطي حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم .