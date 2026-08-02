الأمن يعلن نتائج خطته للأربعينية: إطاحة بمتطرفين ورصد شائعات وتفعيل منظومة استخبارية إلكترونية

شفق نيوز - بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأحد، نتائج الخطة المُعدَّة من قبله لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية في مناطق وسط وجنوب البلاد، مؤكداً مواصلة تنفيذ واجباته الاستخبارية والفنية والميدانية وفق أعلى درجات الجاهزية.

وقال الناطق الرسمي باسم الجهاز، أرشد الحاكم، في تصريح صحفي، إن من ضمن الجهود المتحققة إطلاق منظومة إلكترونية تقنية مركزية لإدارة الجهد الفني والاستخباري، ترتبط بها غرف العمليات والمفارز الميدانية عبر أكثر من (1000) جهاز لوحي، بما يتيح متابعة الموقف الأمني لحظياً، وإدارة الواجبات، وتحليل المعلومات، ورفعها بصورة مباشرة إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة ورئيس جهاز الأمن الوطني.

وأوضح أن هذه المنظومة أسهمت في رفع التعامل الاستخباري الاستباقي وتأمين سلامة الزائرين، مشيراً إلى أن مفارز الجهاز تمكنت من إلقاء القبض على (10) متهمين بالانتماء إلى حركات متطرفة، استناداً إلى قرارات قضائية صادرة عن محكمة استئناف كربلاء.

وأضاف الحاكم أن المفارز المختصة نجحت في رصد ومعالجة (55) شائعة ميدانية وإلكترونية، بما أسهم في الحد من محاولات إثارة البلبلة والحفاظ على الاستقرار العام.

ولفت إلى أن إجراءات المنافذ والسيطرات أسفرت عن ضبط (330) طناً من المواد المخالفة، و(2600) كارتون مخالف، فضلاً عن ضبط وإتلاف أكثر من (1100) كغم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وأكثر من (17) ألف علبة دوائية غير أصولية (مهربة وتالفة)، وغلق (4) مفارز طبية غير مجازة، وضبط (42) عجلة غير أصولية اتُّخذت بحقها الإجراءات القانونية.