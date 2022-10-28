الأمن يعتقل 12 إرهابيا ويفكك عصابة "خطيرة" تتاجر بالأعضاء البشرية في العراق

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني، يوم الجمعة، القاء القبض على إرهابياً في محافظتي نينوى وكركوك.

وقال الجهاز في بيان اليوم، إن مفارزه في محافظتي كركوك ونينوى تمكنت من القاء القبض على 12 إرهابياً صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية

ووفقا للبيان فققد جرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهم جميعاً إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم وفق القانون.

في غضون ذلك أفاد مصدر أمني، بتفكيك عصابة "خطيرة" تتاجر بالأعضاء البشرية في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن قوة امنية داهمت احد الأوكار المشبوهة في البصرة، والقت القبض عصابة تتألف من 3 اشخاص.

وأوضح المصدر أن أفراد هذه العصابة متهمون بتجارة الأعضاء البشرية في مناطق البصرة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.