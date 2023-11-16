الأمن يعتقل وجبة جديدة من "مسببي الفوضى" في الأنبار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم الخميس، اعتقال وجبة جديدة من "مسببي الفوضى" في محافظة الأنبار، الليلة الماضية.

وتناقل ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي ليلة أمس مقاطع فيديو تظهر أشخاصاً يحملون السلاح ويطلقون النار عشوائياً في مناطق بمحافظة الأنبار.

وأخبر مصدر في الوزارة، وكالة شفق نيوز، أن "الداخلية ومن خلال دوائرها المختصة، ألقت القبض على 37 متهماً من مطلقي العيارات النارية بشكل عشوائي ومن مسببي الفوضى في محافظة الأنبار".

وأضاف المصدر، أن "قوات الأمن تواصل عملها الشرطوي لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق المحافظة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية، إلقاء القبض على 18 متهماً بإطلاق العيارات النارية من مسببي الفوضى في محافظة الأنبار ليلة أمس.