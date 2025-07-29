الأمن يعتقل مطلوباً خطيراً في بغداد

شفق نيوز– بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن قوة أمنية تمكنت من القبض على متهم خطير مطلوب للقضاء في عدة قضايا جنائية وإرهابية، وذلك خلال نصب كمين محكم في حي الزوراء بجانب الرصافة في بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن المتهم مطلوب إلى محكمة تحقيق العمارة بموجب المادة 4 المتعلقة بالإرهاب، وإلى محكمة تحقيق القرنة بموجب المادة 441 المتعلقة بالتسليب.

وأضاف المصدر، أن المتهم يواجه أيضًا دعاوى أخرى تشمل القتل، تزوير مستمسكات، انتحال صفة، تهديد، والاستيلاء على أراضي المواطنين تحت تهديد السلاح.