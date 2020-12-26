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الأمن يعتقل انتحاريا كان يروم تفجير نفسه بأعياد رأس السنة في بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-12-26T10:53:03+0000
الأمن يعتقل انتحاريا كان يروم تفجير نفسه بأعياد رأس السنة في بغداد

شفق نيوز/ اعلن جهاز الأمن الوطني يوم السبت عن القاء القبض على انتحاري ومعه ثلاثة اخرين كانوا يعدون لتنفيذ هجوم خلال اعياد راس السنة الميلادية في العاصمة العراقية بغداد.

وقال الجهاز في بيان اليوم ان مفارزه في محافظتي صلاح الدين و ديالى تمكنت من تفكيك مفرزة إرهابية تنتمي لما يسمى قاطع ديالى، والقاء القبض وفق اوامر قضائية على افرادها الأربعة بينهم (انتحاري) يروم تفجير نفسه خلال أعياد رأس السنة في بغداد.

واشار البيان الى القبض على (آمر المفرزة و ناقلٍ وجُنديّ)؛ اذ دونت اقوالهم اصولياً واعترفوا بتلقيهم توجيهات بزعزعة الإستقرار، وإحداث خرق أمني في العاصمة خلال أعياد الميلاد؛ وقد جرى إحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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