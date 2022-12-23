الأمن يعتقل المجموعة المسلحة التي استهدفت سيطرة (55) في كركوك

شفق نيوز / أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الجمعة، اعتقال المسلحين الذين التي قاموا باستهداف سيطرة (55) في كركوك، يوم أمس الخميس، وأدت لإصابة ثلاثة عناصر أمنية.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك تمكنت من إلقاء القبض على المجموعة التي قامت باستهداف سيطرة الـ(55) الواقعة في منطقة كوباني - قرب الطريق الحولي".

وأضاف الجهاز أن "عملية القاء القبض تمت بعد تفعيل الجهد الاستخباري والتحري الميداني وبالتنسيق مع قيادة الشرطة و باقي الأجهزة الأمنية وبإشراف قائد المقر المتقدم - قيادة العمليات المشتركة في المحافظة"، مبينا انه "تم التوصل لأحد المنفذين وبدلالته تم التعرف على باقي أفراد المجموعة، وقد جرى احالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم".

من جهته أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن عدد أفراد المجموعة التي تم القاء القبض عليها ثلاثة متهمين.

وكان مصدر أمني أفاد، أمس الخميس، بإصابة ثلاثة عناصر أمن بهجوم مسلح جنوبي كركوك، مبينا ان مسلحين مجهولين هاجموا نقطة تابعة لشرطة الطوارئ بمنطقة كوباني جنوبي كركوك، مما تسبب بإصابة ثلاثة عناصر امن بجروح متفاوتة.