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الأمن يعتقل العشرات ويزيل الخيام في ساحة التحرير وسط بغداد .. صور

Category: أمـن

Date: 2020-10-31T09:10:33+0000
الأمن يعتقل العشرات ويزيل الخيام في ساحة التحرير وسط بغداد .. صور

شفق نيوز/ اقدمت القوات الأمنية العراقية صباح اليوم السبت على إعتقال العشرات من المتظاهرين المطلوبين لها اضافة الى إزالة الخيام عن بكرة أبيها في ساحة التحرير مركز الإحتجاجات وسط العاصمة بغداد.

وتُعد ساحة التحرير ايقونة "ثورة تشرين" كما يحلو للمتظاهرين تسميتها، وبعد فتحها تطوى صفحة عام كامل من الاحتجاجات التي شهدت اعمال عنف مفرط على ايدي القوات الامنية ومسلحين ينتمون لفصائل موالية لإيران.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان القوات الامنية شرعت فجر اليوم بفتح ساحة التحرير امام حركة السير رافقها حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من المحتجين المطلوبين له.

واضاف ان القوات ازلت خيام المعتصمين كافة الصغيرة والكبيرة منها، مشيرا الى ان ساحة التحرير والمناطق المحيطة بها تشهد انتشاراً واسعاً لمختلف الصنوف من القوات الأمنية والعسكرية.

وباشرت  صباح  اليوم  الجهود  الخدمية  لوزارتي  الدفاع  والداخلية  بفتح  ساحة  التحرير  ومقترباتها،  وشوارع  الرشيد  والسعدون،  وساحة  الطيران، وجسر  الجمهورية  لإعادتها   لوضعها  الطبيعي.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان ان  الحركة بدأت صباحا   مِن  الكرخ  الى الرصافة على  جسر  الجمهورية ومازالت  الجهود  الخدمية  مستمرة.

وانطلقت التظاهرات العراقية 2019 في 1 تشرين الأول 2019، في بغداد وبقية محافظات وسط وجنوبي العراق احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد المالي الإداري وتفشي البطالة.

وبضغط شعبي وبعد مقتل المئات من المحتجين واصابة الآلاف منهم استقالت الحكومة العراقية السابقة برئاسة عادل عبد المهدي وتشكلت أُخرى مؤقتة لحين اجراء الانتخابات التشريعية المبكرة والتي حدد موعدها رئيس مجلس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي في شهر حزيان المقبل من عام 2021.

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