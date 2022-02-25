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الأمن يطيح بمجموعة روجت للحركة "المهدوية" بين زائري الكاظمية

Category: أمـن

Date: 2022-02-25T19:54:58+0000
الأمن يطيح بمجموعة روجت للحركة "المهدوية" بين زائري الكاظمية

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الجمعة، القبض على مجموعة روجت للحركة "المهدوية" بين زائري الكاظمية.

وذكر بيان لإعلام القيادة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز الاستخبارات وخلال تنفيذها لواجبات تأمين الحماية لزوار الإمام الكاظم عليه السلام رصدت ثلاثة أشخاص يقومون بتوزيع منشورات تروج لفكر الحركة "المهدوية" بين صفوف الزائرين المتوجهين سيراً على الاقدام نحو مدينة الكاظمية لأداء مراسيم الزيارة الرجبية".

وأضافت، "على الفور توجهت قوة مشتركة من لواء المشاة الخامس والعشرون مع مفرزة من جهاز الامن الوطني واستخبارات اللواء وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادتنا وتمكنت من اعتقال المجموعة".

والحركة "المهدوية" مرتبطة بجماعة "جند السماء"، التي ظهرت في عام 2007 بجنوبي العراق وهي تدّعي أنها المسؤولة عن تهيئة الأوضاع قبل ظهور الإمام المهدي المنتظر (الإمام الثاني عشر لدى الشيعة).

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