سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الأمن يطيح بمتهم قتل حارس منزل واحرق جثته في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-01-23T15:06:15+0000
الأمن يطيح بمتهم قتل حارس منزل واحرق جثته في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاحد، باعتقال متهم اقدم على قتل حارس منزل وأحرق جثته في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، "بعد ورود بلاغ بوجود حادث حريق ضمن قاطع مسؤولية مركز شرطة الجعيفر التابع الى قيادة شرطة بغداد، انتقلت مفارز المركز الى محل الحادث وتبين وجود جثة داخل الدار، وبعد التأكد من الموضوع تبين ان الجثة عليها اطلاقة نارية في منطقة الرأس، وانها تعود لحارس في الدار كون صاحب الدار مسافر خارج البلد".

واوضح، "لدى التعمق في التحقيق ومتابعة الكاميرات، تبين وجود شخص قد دخل الدار مع الضحية، وتم التعرف عليه ومتابعته من منطقة الى آخرى طوال الـ12 ساعة الماضية، والقاء القبض عليه، حيث اعترف صراحة بقيامه بالجريمة وكان دافعه سرقة مسدس ودراجة الضحية، وتمت الكتابة الى القاضي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

related

في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

Date: 2020-12-06 06:20:28
في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

توجيه عسكري بنشر مفارز صحية في مداخل بغداد

Date: 2020-03-25 14:31:58
توجيه عسكري بنشر مفارز صحية في مداخل بغداد

اندلاع حريق "مفتعل" في مركز للمساج ببغداد

Date: 2020-11-26 18:11:30
اندلاع حريق "مفتعل" في مركز للمساج ببغداد

مقتل مفوض شرطة وإصابة ضابط بإطلاق نار في بغداد

Date: 2021-01-28 17:56:07
مقتل مفوض شرطة وإصابة ضابط بإطلاق نار في بغداد

متظاهرون يعاودون التقدم باتجاه بوابة الخضراء

Date: 2021-11-05 20:08:30
متظاهرون يعاودون التقدم باتجاه بوابة الخضراء

انتشال جثة وإنقاذ خمسة اخرين من أُسرة حاصرتهم النيران داخل منزل وسط بغداد (صور)

Date: 2021-02-09 07:16:36
انتشال جثة وإنقاذ خمسة اخرين من أُسرة حاصرتهم النيران داخل منزل وسط بغداد (صور)

الأمن يستخدم النيران ويتقدم صوب ساحة للمحتجين ببغداد والداخلية تستبدل قائدا للشرطة

Date: 2020-01-26 17:01:31
الأمن يستخدم النيران ويتقدم صوب ساحة للمحتجين ببغداد والداخلية تستبدل قائدا للشرطة

مدمن مخدرات يقتل والدته وشقيقته ويحرق الدار ومصرع شخصين بمشاجرتين في بغداد

Date: 2021-06-15 12:54:18
مدمن مخدرات يقتل والدته وشقيقته ويحرق الدار ومصرع شخصين بمشاجرتين في بغداد