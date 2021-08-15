الأمن يطيح بـ"شبكة ناشطين وهميين" ابتزت مسؤولين وفتيات في نينوى

شفق نيوز/ القى جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى، يوم الأحد، على "ناشطين وهميين" يمتلكون عشرات الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي لابتزاز عدد من المسؤولين إضافة إلى فتيات.

وقال مصدر أمني رفيع لوكالة شفق نيوز، إن "الجهاز اعتقل متهماً يصف نفسه ناشطاً ومدوناً على فيسبوك"، موضحا أن "اعتقاله جاء بعد عدة شكاوى قدمت ضده لكنه كان يكتب بإسم مجهول (وهمي) وقام جهاز الأمن الوطني بملاحقته لعدة أيام حتى تمكن من اعتقاله".

وأوضح أنه "بعد التحقيق معه اعترف بامتلاكه اكثر من 40 صفحة وهمية يديرها معه عدة اشخاص كانوا يعملون تحت تصرفه ويستغل المدعو (عمر فاضل) كما كان كان مكتوباً على جدار صفحته بإن هذه الصفحات لإبتزاز مدراء الدوائر والسياسيين في المحافظة".

وبحسب التسريبات التي حصل عليها مراسل وكالة شفق نيوز؛ من التحقيقات الاولية مع المتهم فإنه "كان قد ابتز عدة مسؤولين ويتقاضى من البعض رواتباً في سبيل تسقيط خصومهم من خلال الصفحات التي يمتلكها هو والشبكة التي تعمل معه، وقد اعتقل جهاز الامن أغلب المتورطين معه في ادارة هذه الصفحات وما تبقى منهم ما يزال ملاحقاً في المدينة".

ورفض المصدر الكشف عن عدد أفراد الشبكة الذين تم اعتقالهم لأن التحقيق لم يكتمل حتى اليوم.

ووفقا للمصدر فأن "الجهاز قام بإغلاق هذه الصفحات بعد التحقيق مع من كان يديرها وتعد هذه الشبكة أبرز شبكة ابتزاز اطاح بها جهاز الأمن الوطني في الموصل، خصوصاً وان المدعو عمر فاضل بحسب اسمه الوهمي لم يكن يتبز المسؤولين والسياسيين فقط، انما وصل الحال الى ابتزاز بعض الفتيات من خلال تهديدهن بنشر صور لهن في مواقع وهمية أو أن يدفعن ما كان يطلبه صاحب هذا الحساب الوهمي".