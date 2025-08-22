الأمن يطيح بعصابات "مخدرات ودعارة وتهريب" في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، مساء الجمعة، إلقاء القبض على عدد من شبكات وعصابات لتجارة المخدرات وممارسة الدعارة وتهريب الأموال والممنوعات، بعملية نوعية شملت مناطق نفوذ الأجانب بالعاصمة.

وبحسب بيان للقيادة، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن العملية جرت بالتنسيق مع مديرية شؤون الإقامة والجنسية وبإسناد قطعات أمنية تابعة لوزارة الداخلية، لافتة إلى أن حملات مشتركة جرى تنفيذها للبحث والتفتيش شملت الفنادق والشقق والاحياء التي تضم الأجانب لتدقيق أوراقهم الثبوتية.

ووفق قيادة العمليات، فإن الحملة نتج عنها القاء القبض على عدد من شبكات وعصابات لتجارة وترويج المواد المخدرة فضلاً عن "الدعارة والتهريب"، كما وتم غلق منافذ لتهريب الاموال والممنوعات عبر افراد او جماعات مقيمة بصورة غير قانونية.

وتأتي هذه الاجراءات بهدف منع استغلال الإقامة غير الشرعية في العراق، كغطاء لنشاطات تضر بالأمن والسلم المجتمعي وتؤثر على استقرار العاصمة، بحسب البيان.