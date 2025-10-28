الأمن يطيح بداعشي شارك في هجمات أسفرت عن 19 ضحية من القوات العراقية

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الثلاثاء، الإطاحة بداعشي شارك في هجمات أسفرت عن 19 ضحية من القوات العراقية.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "في إطار الجهود المتواصلة لجهاز الأمن الوطني في ملاحقة بقايا فلول تنظيم داعش الإرهابي، تمكنت مفارز الجهاز من إلقاء القبض على أحد عناصر التنظيم داخل العاصمة بغداد، وذلك بعد متابعةٍ استخباريةٍ دقيقةٍ وتعقُّبِ تحركاته".

وأضاف أن "التحقيقات الأولية أظهرت أن الإرهابي المُكنَّى (أبو محمد) انتمى إلى تنظيم داعش عام 2014، وشارك في عدة هجماتٍ مسلحةٍ استهدفت القوات الأمنية في منطقة اللطيفية، أسفرت عن مقتل 19 مقاتلًا من الجيش والحشد الشعبي، بينهم ضابط برتبة نقيب".

كما كشفت المعلومات -بحسب البيان- أنه "تولَّى مهامَّ لوجستية وإدارية ضمن ما يُعرف بـ(قاطع زوبع – الفلوجة)، قبل أن يهرب إلى الأراضي السورية ويعود متخفيًا إلى بغداد"، مؤكدا أنه "جرى إحالة المتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".