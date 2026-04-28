الأمن يداهم مواقع مرتبطة بـ"أبو درع" ويعتقل اثنين ويضبط أسلحة

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، تنفيذ عملية مداهمة لاحد مقرات المدعو إسماعيل المكنى بـ"أبو درع"، وأفراد من عائلته وحمايته، استناداً إلى أوامر قضائية صادرة عن محكمة التحقيق المختصة.

وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوة مشتركة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقطعات من الشرطة الاتحادية نفذت عمليات دهم وتفتيش، أسفرت عن ضبط (13) عجلة، إلى جانب كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة مع أعتدتها، فضلاً عن مصادرة مبالغ مالية نقدية.

وأضافت أن القوة المنفذة تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين، فيما ما تزال عمليات التعقب والملاحقة مستمرة لإلقاء القبض على المتهم الرئيسي وبقية المطلوبين، مشيرة إلى صدور 16 أمر قبض بحقهم حتى الآن، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم وفق القانون.

هذا وأصدرت محكمة التحقيق المركزية في بغداد، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، مذكرة قبض بحق المدعو إسماعيل حافظ عبد علي اللامي، الملقب بـ"أبو درع"، وذلك على خلفية شكوى رسمية قدمتها أمانة بغداد.

ووفقاً للممثل القانوني للأمانة، فإن الاتهام يتركز حول قيام "أبو درع" باقتحام مبنى دائرة العقارات التابعة للأمانة، وتهديد المواطنين والموظفين وعناصر الحراسة الأمنية، بهدف إجبارهم على إرساء إحدى المزايدات لصالحه.

ويأتي هذا الإجراء بعد أيام من تداول مقطع مصور يظهر أشخاصاً يُعتقد أنهم من ذوي "أبو درع" داخل مبنى الأمانة، وهم يوجهون تهديدات وإساءات قومية لموظف رفض تمرير معاملة لهم، ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط المجتمعية.

ويُعد "أبو درع" من الشخصيات الجدلية التي ارتبط اسمها بأحداث العنف الطائفي التي شهدها العراق عقب عام 2005، حيث واجه اتهامات سابقة بالضلوع في عمليات قتل وتهجير قسري قبل سنوات من ظهور تنظيم داعش في عام 2014.