الأمن يحرر ضابطاً اختطف أثناء نزاع عشائري جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، مساء السبت، تحربر ضابط اختطف أثناء نزاع عشائري اندلع في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن قوات الأمن حررت ضابطاً برتبة عميد، كان قد اختطف على يد مسلحين أثناء نزاع عشائري في ذي قار.

وتحدث مصدر آخر، للوكالة، بأن قوة مشتركة اقتحمت منطقة الهصاصرة وحررت الضابط الأسير، واعتقلت 3 أشخاص مشتبه بهم أثناء عملية الاقتحام والتحرير.

وقبل ذلك، أخبر المصدر، بأن قوات أمنية كبيرة احتشدت عند مدخل منطقة الهصاصرة بقضاء سيد دخيل شرقي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

ووفق قوله فإن القوات من صنوف مختلفة، وقد حملت أسلحة مختلفة تمهيداً لاقتحامها وتحرير الضابط الذي تم أسره بوقت سابق من اليوم، على يد احد المطلوبين للقضاء.

وصباح اليوم، اندلع نزاع عشائري عنيف بناحية العكيكة جنوبي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق بسبب خلاف على أرض زراعية بين عشيرتين.

وأدى النزاع العشائري، إلى إصابة شخص موظف في وزارة التربية يعمل "معلماً" بجروح خطيرة، ووقوع ابن عمه يعمل ضابطاً برتبة عميد في الجيش العراقي "اسيراً" بيد أحد طرفي النزاع.

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلام والاشتباك فيما بينهم وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والآخر.