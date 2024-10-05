الأمن يتوصل لـ"خيوط الجريمة".. مصدر يكشف تفاصيل انفجار "عبوة كركوك"

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم السبت، عن تفاصيل الانفجار الذي وقع أمام محل صرافة وسط كركوك، مؤكداً التوصل الى "خيوط الجريمة".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الاجهزة الأمنية في محافظة كركوك شرعت بإتخاذ جملة من الإجراءات وتشكيل فريق عمل أمني مختص لمعرفة تفاصيل وملابسات انفجار عبوة ناسفة بالساعة 9:45 من اليوم السبت، قرب أحد المحال في منطقة المصلى بمحافظة كركوك".

ولفت المصدر الى أن "الفريق الأمني توصل بعد المتابعة والتحليل الى خيوط الجريمة من خلال بعض المبرزات الجرمية التي تم ضبطها في محل الحادث".

وافاد مصدر امني، اليوم السبت، بانفجار عبوة ناسفة محلية الصنع مزروعة أمام محل للصرافة في حي (قصاب خانة) وسط كركوك مما اسفر عن اصابة خمسة أشخاص بينهم صاحب محل الصرافة.