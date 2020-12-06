سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

Category: أمـن

Date: 2020-12-06T06:20:28+0000
في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات( صقر بغداد ) يوم الاحد إبطال مفعول قنابل يديوية جنوبي العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان اليوم ان خبراءها عالجوا 3 رمانات يدوية في منطقة الدورة حي الشرطة بالقرب من جامع "حاتم السعدون" وتمت المعالجة وفق الاجرءاءات القياسية دون إصابات تذكر.

وفي غضون ذلك تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة من تحرير فتاة مختطفة منذ اربعة اشهر والقاء القبض على العصابة التي اختطفتها.

وذكر الجهاز في بيان ان العصابة مؤلفة من ثلاثة افراد مطلوبين بعدة قضايا اجرامية وصادرة بحقهم مذكرات قضائية، بتهم الخطف والتسليب وتجارة المخدرات.

واوضح البيان ان القوة ضبطت بحوزة المطلوبين كمية من الكرستال تقدر ب (1 كغم ونصف) علاوة على بنادق ومسدسات واعتدة ورمانات ونواظير ليلية وآلات جارحة وهواتف مسروقة وادوات تعاطي، مشيرا الى انه تم تدوين اقوالهم واحالتهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

related

بدء سريان حظر التجوال الشامل في بغداد والبصرة

Date: 2020-07-29 20:58:42
بدء سريان حظر التجوال الشامل في بغداد والبصرة

القبض على مغتصب فتاة قاصر في البصرة

Date: 2020-05-02 07:41:23
القبض على مغتصب فتاة قاصر في البصرة

بالتزامن مع البصرة.. حملة امنية في بغداد بعد "رعب شديد"

Date: 2020-09-05 05:58:20
بالتزامن مع البصرة.. حملة امنية في بغداد بعد "رعب شديد"

قتل فتاة طعنا بسكين جنوبي البصرة

Date: 2020-07-16 09:42:37
قتل فتاة طعنا بسكين جنوبي البصرة

حالتا انتحار في بغداد والبصرة إحداها لعنصر أمن

Date: 2020-09-21 16:12:26
حالتا انتحار في بغداد والبصرة إحداها لعنصر أمن

عشية احتجاجات مرتقبة.. الجيش ينتشر بمحيط الخضراء و"صدام" يوجه رسالة

Date: 2020-10-24 09:38:27
عشية احتجاجات مرتقبة.. الجيش ينتشر بمحيط الخضراء و"صدام" يوجه رسالة

إنتحار فتاة حرقا في بغداد

Date: 2020-10-10 08:50:39
إنتحار فتاة حرقا في بغداد

اصابة عضو شعبة في حزب البعث بهجوم واختطاف شاب في الناصرية وبغداد

Date: 2020-06-13 18:50:16
اصابة عضو شعبة في حزب البعث بهجوم واختطاف شاب في الناصرية وبغداد