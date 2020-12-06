في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات( صقر بغداد ) يوم الاحد إبطال مفعول قنابل يديوية جنوبي العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان اليوم ان خبراءها عالجوا 3 رمانات يدوية في منطقة الدورة حي الشرطة بالقرب من جامع "حاتم السعدون" وتمت المعالجة وفق الاجرءاءات القياسية دون إصابات تذكر.

وفي غضون ذلك تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة من تحرير فتاة مختطفة منذ اربعة اشهر والقاء القبض على العصابة التي اختطفتها.

وذكر الجهاز في بيان ان العصابة مؤلفة من ثلاثة افراد مطلوبين بعدة قضايا اجرامية وصادرة بحقهم مذكرات قضائية، بتهم الخطف والتسليب وتجارة المخدرات.

واوضح البيان ان القوة ضبطت بحوزة المطلوبين كمية من الكرستال تقدر ب (1 كغم ونصف) علاوة على بنادق ومسدسات واعتدة ورمانات ونواظير ليلية وآلات جارحة وهواتف مسروقة وادوات تعاطي، مشيرا الى انه تم تدوين اقوالهم واحالتهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.