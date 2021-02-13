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الأمن والأهالي يحبطون تسللاً لداعش شمالي ديالى ويصيبون عنصرا بالتنظيم

Category: أمـن

Date: 2021-02-13T19:12:23+0000
الأمن والأهالي يحبطون تسللاً لداعش شمالي ديالى ويصيبون عنصرا بالتنظيم

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن قوات الأمن والأهالي أحبطوا محاولة تسلل للتنظيم في اطراف ناحية العظيم شمالي ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عنصرين من داعش يستقلان دراجة نارية قادمان من مناطق صلاح الدين حاولا التسلل بين قريتي "ام الحوالي والبو ضعن" وتصدت لهم قوات الأمن والأهالي وإصابوا أحد العنصرين".

وأكد المصدر أن "الأهالي وقوات الأمن يطاردون العنصر الآخر ولازال البحث جار عنه".

وتتعرض ناحية العظيم60 كم شمال بعقوبة لهجمات وتعرضات مستمرة من حدود صلاح الدين بسبب الفراغات الأمنية ونقص التعزيزات العسكرية.

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