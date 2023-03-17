الأمن في النجف وبغداد يعتقل ثلاثة من تجار المخدرات بحوزتهم نحو 200 ألف حبة

شفق نيوز/ افاد جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الجمعة، بالقاء القبض على 3 من تجار المخدرات بحوزتهم قرابة 200 الف حبة مخدرة في عمليتين منفصلتين بالعاصمة بغداد ومحافظة النجف.

وأوضح الجهاز في بيان اليوم، أن مفارزه نفذت عمليتين منفصلتين الأولى في محافظة النجف جرت بعد نصب كمين محكم لإثنين من التجار تم مداهمتهما والإشتباك معهما ما أدى إلى إلقاء القبض على المطلوبين وبحوزتهما (98) ألف حبة مخدرة في عجلتهما.

وعن العملية الثانية التي جرت في محافظة بغداد، قال الجهاز ايضا: بعد مراقبة تحركات أحد التجار الذي قدم من محافظة البصرة إلى العاصمة لتسليم شحنة من المخدرات تم اعتراضها وإلقاء القبض عليه وبحوزته (100) ألف حبة مخدرة بالإضافة إلى مبالغ مالية بعملتي الدولار والدينار العراقي.

ووفقا للبيان، فقد جرى تسليم المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم وفقاً للقانون.