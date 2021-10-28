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الأمن الوطني يلقي القبض على صباح الكناني متلبساً بالرشوة

Category: أمـن

Date: 2021-10-28T18:40:11+0000
الأمن الوطني يلقي القبض على صباح الكناني متلبساً بالرشوة

شفق نيوز / أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الخميس، القاء القبض على صباح الكناني، بتهمة الابتزاز والرشوة لأحد المديرين العموميين في وزارة الصناعة والمعادن.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية إلقاء القبض على صباح الكناني تمت بالجرم المشهود، لابتزازه مدير عام في وزارة الصناعة والمعادن، بمبلغ (30) الف دولار".

وأضاف أن توقيف الكناني، تم بعد "إصدار مذكرة قبض بحقه من قبل محكمة تحقيق الكرخ الأولى، وسيتم تدوين أقواله وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".

وصباح الكناني، هو رئيس منظمة الإصلاح والتغيير، وأحد الشخصيات المثيرة للجدل في طرح المعلومات التي تخص عمليات الفساد المالي والإداري في العراق.

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