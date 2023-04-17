الأمن الوطني يلقي القبض على أحد المسيئين داخل مرقد أبي حنيفة النعمان

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على أحد المتهمين بتهديد السلم المجتمعي والإساءة إلى الرموز الدينية في بغداد.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "ضمن سلسلة الجهود التي يبذلها جهاز الأمن الوطني في متابعة الحالات والظواهر السلبية وتداعياتها على تهديد السلم المجتمعي، ألقت مفارز جهازنا القبض على الشخص الذي قام بتصوير مقطع فيديو يُسيء للرموز الدينية ويثير النعرات الطائفية في منطقة الأعظمية بالعاصمة بغداد".

وبين أن "عملية الاعتقال استندت إلى أوامر قضائية وبعد متابعة ميدانية أسفرت عن تحديد مكان المتهم، فيما تجري ملاحقة الآخرين".

وأشار الى "تدوين أقوال المتهم وستتم إحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه"، مؤكدا استمرار مفارزه "في ملاحقة كل من يحاول إثارة النعرات الطائفية وبث الكراهية بين مكونات الشعب الواحد"، وداعياً المواطنين للإبلاغ عن أي حالة مشابهة عبر الخط الساخن المجاني 131.

يأتي ذلك عقب نشر عدد من الشبان مقطع فيديو من داخل مرقد أبو حنيفة النعمان، وهم يرددون عبارات طائفية.