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هربت 75 مليون لتر شهرياً.. تفاصيل الإطاحة بشبكة كبيرة لسرقة النفط العراقي تضم ضباطاً وموظفين كبار

Category: أمـن

Date: 2022-11-02T18:47:37+0000
هربت 75 مليون لتر شهرياً.. تفاصيل الإطاحة بشبكة كبيرة لسرقة النفط العراقي تضم ضباطاً وموظفين كبار

شفق نيوز/ كشف جهاز الأمن الوطني، يوم الأربعاء، عن تفاصيل الإطاحة بشبكة كبيرة لسرقة وتهريب النفط الخام في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، وفيما أشار الى ان من بين افراد الشبكة ضباط وتجار كبار، اوضح ان الكميات المهربة تقدر بـ75 مليون لتر شهرياً.

وقال الجهاز في بيان تلاه المتحدث باسمه، وورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في واحدة من العمليات النوعية المستندة لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من الجهاز في محافظة البصرة من احباط احدی اکبر عمليات لتهريب وسرقة النفط الخام، تقوم بها شبكة يقودها احد التجار وتضم ضباطا برتب عالية وموظفين كبار جرى القاء القبض عليهم وفق مذکرات قضائية".

وأضاف، ان "هذه الشبكات تمارس عمليات السرقة والتهريب من خلال احداث (ثقوب) في خطوط تصدير النفط الخام الواقعة في حقل الزبير النفطي وبعدها يتم ربط انبوب آخر بهذه (الثقوب) حيث يتم دفنه وايصاله الى طريق ترابي بغية التهريب وتقدر الكميات المهربة يومياً من (خمسة) الى (سبعة) صهاريج بسعة (خمسين) الف لتر للخرق الواحد فيما يقدر عدد الصهاريج المهربة من (اربعين) الى (خمسين) صهريجاً وبمعدل (خمسة وسبعين ) مليون لتر شهرياً".

وتابع الجهاز، "قد جرى تدوين اقوال المتهمين اصوليا وما تزال التحقيقات جارية وسيتم ايضاح المزيد من التفاصيل في حال اكتمال الاجراءات التحقيقية".

وكشفت وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، اليوم الأربعاء، عن توقيف تسعة ضباط كبار بينهم مدير عام شرطة الطاقة اللواء غانم محمد جعفر حسن على خلفية قضية تهريب المشتقات النفطية.

وضمت القائمة ايضاً الى جانب اللواء غانم، 4 ضباط برتبة عميد هم مدير شرطة نفط الشمال وشرطة نفط الوسط ومدير الإدارة بمديرية شرطة الطاقة ومدير سيطرات الشمال.

كما ضمت ضابطين برتبة عقيد هما مدير قسم العلاقات والاعلام ومكتب المدير العام لشرطة الطاقة وآمر فوج مصفى الدورة، اضافة الى ضابط برتبة مقدم (مدير قسم سيطرات شرطة نفط الوسط) وضابط برتبة رائد من (قسم العلاقات والاعلام مرافق المدير العام لشرطة الطاقة).

في السياق، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة.

وقال السوداني في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "وجهنا بتعقب شبكات تهريب النفط وتنفيذ أوامر القبض بحق العصابات التي تجرأت وتغولت لسرقة حق العراقيين، وبعون الله تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني، بالتعاون مع الأجهزة الأخرى، من تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة".

وأضاف، "لن ندخر جهدا وسنعمل ليل نهار من أجل محاربة الفساد بأشكاله المختلفة".

وبافتراض تقديراً أدنى لبيع شبكة التهريب هذه، للبرميل النفط الواحد بسعر 50 دولاراً فإن الإيرادات المتحققة للشبكة عن بيع 75 مليون برميل شهرياً تقارب الأربعة مليارات دولار.

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