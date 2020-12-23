سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

الأمن الوطني يقتل "الإداري العام" لولاية ديالى بتنظيم داعش

Category: أمـن

Date: 2020-12-23T20:48:29+0000
الأمن الوطني يقتل "الإداري العام" لولاية ديالى بتنظيم داعش

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني، يوم الأربعاء، عن قتل الإداري العام لما يسمى بولاية ديالى لتنظيم داعش، في عملية استندت لمعومات استخبارية.

وذكر جهاز الأمن في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظتي صلاح الدين وديالى، ومن خلال الجهود الاستخبارية وتقاطع المعلومات، تمكنت من إلقاء القبض على الإداري العام لقاطع ديالى الانغماسي المكنى (حيدر) بالاشتراك مع القوة الماسكة للارض.

وبين أن القوات نصبت كميناً محكماً للإرهابي، وبعد أن تأكدت من ارتدائه لحزام ناسف، قامت بقتله فور محاولته المقاومة والهرب من الكمين.

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، قد صرح اليوم الاربعاء، عن قتل "معاون والي العراق"، بعملية نوعية جنوبي محافظة كركوك.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة تكتيكية خاصة من وحدات جهاز مكافحة الارهاب نفذت واجبا استباقيا بالطائرات المروحية في منطقة (وادي الشاي)، أسفر عن قتل عنصرين إرهابيين انتحاريين من بقايا عصابات داعـش بعد الاشتباك معهما داخل وكر لهم"، موضحا أن "أحد هؤلاء العناصر الذين تم قتلهم هو المعاون الأول لما يُعرف بوالي العراق المُلقب (شعلان)".

واضاف "كما وتمكن أبطال الجهاز من القاء القبض على عنصرين إرهابيين في قضاء أبو غريب بعد التوصل أليهما بناءً على معلوماتٍ إستخبارية دقيقة".

 

related

ثمانية قتلى جرحى بهجومين ليليين لداعش في محافظتين عراقيتين

Date: 2019-08-29 07:56:00
ثمانية قتلى جرحى بهجومين ليليين لداعش في محافظتين عراقيتين

داعش يشن هجوما على "المخيسة" ووصول تعزيزات لمساندة القوة العراقية

Date: 2020-12-18 15:50:35
داعش يشن هجوما على "المخيسة" ووصول تعزيزات لمساندة القوة العراقية

الحشد الشعبي يعلن مقتل واصابة 10 من عناصره بهجومين

Date: 2019-12-02 00:10:25
الحشد الشعبي يعلن مقتل واصابة 10 من عناصره بهجومين

تدمير 4 قوارب لداعش شمال شرقي ديالى

Date: 2020-06-18 11:37:45
تدمير 4 قوارب لداعش شمال شرقي ديالى

العراق يطلق حملتين عسكريتين لملاحقة داعش في ثلاث محافظات

Date: 2020-06-02 09:11:17
العراق يطلق حملتين عسكريتين لملاحقة داعش في ثلاث محافظات

عبد المهدي والمهندس في ديالى وانطلاق عملية امنية لملاحقة فلول داعش

Date: 2019-08-05 07:08:56
عبد المهدي والمهندس في ديالى وانطلاق عملية امنية لملاحقة فلول داعش

مسؤول محلي: لاعودة لعناصر داعش الى حدود ديالى - بغداد

Date: 2020-12-15 08:37:05
مسؤول محلي: لاعودة لعناصر داعش الى حدود ديالى - بغداد

بعملية نوعية.. قتل 6 دواعش وتدمير 17 هدفا للتنظيم بين محافظتين عراقيتين

Date: 2020-10-03 08:51:39
بعملية نوعية.. قتل 6 دواعش وتدمير 17 هدفا للتنظيم بين محافظتين عراقيتين