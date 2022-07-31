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الأمن الوطني يقبض على 6 عناصر بـ"ديوان الجند" في نينوى

Category: أمـن

Date: 2022-07-31T07:45:39+0000
الأمن الوطني يقبض على 6 عناصر بـ"ديوان الجند" في نينوى

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني في نينوى، يوم الأحد، القبض على 6 عناصر بـ"ديوان الجند" ضمن تنظيم داعش.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز الأمن الوطني في محافظة نينوى وبعد تكثيف الجهد الاستخباري تمكنت من إلقاء القبض على (6) إرهابيين صدرت بحقهم مذكرات قبض قضائية في مناطق متفرقة من المحافظة خلال الأيام الماضية، ينتمون لما يُسمى سابقاً (ولاية نينوى) عملوا ضمن ديوان الجند بصفة مقاتلين وشاركوا بالقتال ضد القوات الأمنية خلال عمليات التحرير".

واشار الى "تسليم المتهمين جميعاً إلى الجهات القانونية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

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