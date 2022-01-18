الأمن الوطني يغلق مركزاً طبياً وهمياً في البصرة ويعتقل شخصين أحدهما أجنبي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بإغلاق مركز طبي وهمي واعتقال شخصين أحدهما أجنبي الجنسية كان يمارس مهنة طب الأسنان في المركز.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز جهاز الامن الوطني في البصرة تمكنت من اعتقال شخصين، الاول صاحب شركة للتدريب والتطوير حيث ضبط بحوزته اجهزة ومواد تستخدم في المجال الطبي كان ينظم دورات تحاليل مرضية دون موافقات رسمية مع انه ليس مختص".

وأضاف، أن "المتهم الثاني عربي الجنسية يمارس مهنة طب الاسنان في مجمع طبي وهمي يقع وسط البصرة بدون اي اثبات يؤكد انه طبيب اختصاص او موافقات تخوله في ممارسة المهنة".

وتابع المصدر أنه "تم غلق المركز مع الشركة والتحفظ على المتهمين لحين اكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".