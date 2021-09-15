الأمن الوطني يعتقل 5 "إرهابيين" والجيش يحبط محاولة تسلل من دولة مجاورة

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاربعاء، القاء الأمن الوطني القبض على (5) عناصر "إرهابية" في كركوك والانبار.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، وبعمليات نوعية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك من الاطاحة وفق مذكرة قضائية بخلية مكونة من ثلاثة ارهابيين ينتمون لعصابات داعش الاجرامية، احدهم عمل عنصراً استخبارياً ضمن ما يسمى ولاية كركوك".

وعلى الصعيد ذاته، "تمكنت المفارز الأمنية في محافظة الانبار بعد استحصال الموافقات القانونية من إلقاء القبض على اثنين من العناصر المنتمين لعصابات داعش، عملا بصفة مقاتلين فيما تسمى بولاية الفرات، وفقا للبيان.

وتابعت الخلية، أنه "جرى تدوين اقوالهم اصولياً، واحالتهم جميعاً الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم".

وفي بيان ثان، ذكرت الخلية، أن الاستخبارات العسكرية وقوة برية القتا القبض على عشرة متسللين باتجاه الاراضي العراقية.

وأوضحت ، "من خلال المراقبة والمتابعة لمفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ - احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - والاستعانة بالكاميرات الحرارية تم مشاهدة عدد من الاشخاص يحاولون اجتياز الحدود العراقية عبر قرية مشيرفة التابعة لناحية ربيعة غربي نينوى".

وأضافت، "حيث تم نصب كمين محكم لهم من قبل المفارز الاستخبارية وقوة برية من الفوج الاول لواء المشاة ٧١ في القرية ذاتها وتم القبض عليهم حال اجتيازهم الحدود وهو ما قاموا به، حيث تبين انهم عائلة عراقية مكونة من عشرة اشخاص نساء واطفال هربوا الى إحدى الدول المجاورة اثناء معارك التحرير، وقد تم احالتهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".