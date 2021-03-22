الأمن الوطني يعتقل 11 عنصرا من داعش في الموصل

شفق نيوز / أعلن جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى، يوم الاثنين، اعتقال ١١ إرهابيا في مناطق متفرقة من مدينة الموصل.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارزه وبعد استحصال الموافقات القضائية المستندة على معلومات استخبارية، تمكنت من إلقاء القبض على 11 عنصراً ارهابياً ينتمون لصفوف عصابات داعش الإجرامية في مناطق متفرقة من الموصل".

وأوضح أن "أحد الإرهابيين كان يعمل بصفة مقاتل في (ديوان الجند)، فيما توزعت مهام الآخرين بين (ديواني الغنائم والحسبة( ضمن ما يسمى بولايتي نينوى ودجلة الارهابيتين".

ووفقا للبيان جرى "تدوين أقوال المتهمين أصوليًا، بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، فضلاً عن مواجهة واستهداف القوات الأمنية بالعبوات أثناء معارك التحرير، وتم إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم".