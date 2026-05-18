الأمن الوطني يعتقل صانع محتوى عند دخوله الموصل

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الأثنين ، باعتقال صانع المحتوى علي الخالدي، من قبل جهاز الأمن الوطني أثناء محاولته دخول مدينة الموصل قادماً من أربيل.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن عملية الاعتقال جرت عند سيطرة "الشهيد سبهان"، مبيناً أن القضاء قرر توقيف الخالدي وفق المادة 402 من قانون العقوبات العراقي على خلفية نشره فيديوهات وصفها المصدر بالمسيئة والهابطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن المتهم أُحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيق معه وفق الأصول.