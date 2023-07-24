الأمن الوطني يعتقل تاجراً "أجنبي الجنسية" بحوزته "مليون" حبة ويضبط أكثر من 8 كغم من "الماريوانا"

شفق نيوز / أعلن جهاز الأمن العراقي (الوطني)، يوم الاثنين، اعتقال تاجر مخدرات "أجنبي الجنسية" بحوزته "مليون" حبة، فيما أكد ضبط أكثر من 8 كغم من "الماريوانا" في العاصمة بغداد.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية ميدانية إتسمت بالدقة وسرعة التنفيذ، مكنت مفارز الأمن في بغداد ووفق مذكرات قضائية من نصب كمين محكم أفضى إلى الإطاحة بتاجرٍ للمواد المخدرة (أجنبي الجنسية)، وضبطت بحوزته كميات كبيرة من الحبوب المخدرة نوع (كبتاجون) تُقدر بنحو مليون حبة مخبأة بطريقة سرية داخل شاحنة كان يروم التوجه بها إلى إحدى المحافظات الشمالية، فضلاً عن ضبط مبالغ مالية بالعملتين العراقية والأجنبية".

وفي عمليتين نوعيتين بجانبي الكرخ والرصافة في بغداد، أشار جهاز الأمن الوطني، إلى أن مفارزه تمكنت من ضبط أكثر من (8) كغم من مادة "الماريجوانا" المخدرة بعد مداهمة منزلين والقبض على (9) متهمين أخفوا المادة المذكورة في أكياس داخل تماثيل منزلية وأجهزة كهربائية.

وأضاف الجهاز، أن مفارزه في بغداد ونينوى وصلاح الدين، من القبض على (23) متهماً بتجارة ونقل المخدرات وبحوزتهم نحو (2500) حبة، وأكثر من (3) كغم من المواد المخدرة بأنواع مختلفة وأدوات تعاطٍ، وجرى تسليم المضبوطات مع المتهمين إلى الجهات التحقيقية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون".