الأمن الوطني يطيح بأبرز تجار "الكريستال" في بابل

شفق نيوز- بابل

تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في بابل، يوم الجمعة، من إلقاء القبض على أحد أبرز المطلوبين بتجارة المخدرات في المحافظة.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الأمنية نفذت العملية في منطقة أبو خستاوي، عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل".

وأضاف أن "المعتقل معروف بنشاطه في هذا المجال، حيث عُثر بحوزته على نحو كيلوغرام واحد من مادة الكريستال المخدرة"، مشيراً إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، تمهيداً لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة".