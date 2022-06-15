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الأمن الوطني يطيح بمفرزة لداعش مختصة بالاغتيالات في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-06-15T13:39:17+0000
الأمن الوطني يطيح بمفرزة لداعش مختصة بالاغتيالات في ديالى

شفق نيوز/ تمكن جهاز الامن الوطني في ديالى، يوم الاربعاء، من القاء القبض على أربعة إرهابيين يشكلون مفرزة إرهابية.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه بناء على معلومات استخبارية وجهد ميداني، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين صادرة بحقهم مذكرات قضائية وفق أحكام المادة (٤/ إرهاب) يشكلون مفرزة أمنية مهمتها تنفيذ الاغتيالات.

وبينت أن أحد المعتقلين الأربعة كان يشغل منصب ما يسمى "شرعي قاطع العظيم التابع لولاية ديالى"، والثاني معاون آمر القاطع، وإثنين من الإرهابيين لذات الولاية الإرهابية.

واشارت الى تدوين أقوالهم أصولياً واحيلوا إلى الجهات القانونية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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