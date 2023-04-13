الأمن الوطني يطيح بـ35 متهماً بالإبتزاز في 6 محافظات

شفق نيوز/ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني من إلقاء القبض على عشرات المتهمين بالابتزاز وفق مذكرات قبض قضائية بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر بيان الامن الوطني أن "35 متهماً من ضعاف النفوس مارسوا أنواعاً مختلفة من الابتزاز بحق ضحاياهم ومساومتهم بمبالغ مالية كبيرة مقابل عدم نشر صورهم الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

واضاف أن "عمليات إلقاء القبض جرت في محافظات (الأنبار، ديالى، بابل، كربلاء، واسط، وكركوك) وتمت بناءً على شكاوى تقدم بها الضحايا وجرى التعامل معها وفق القانون".

وأشار إلى "تدوين أقوال المتهمين جميعاً وإحالتهم إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".