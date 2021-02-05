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الأمن الوطني يطيح بـ"مبتزَيْن" هددا 20 شخصاً عبر فيسبوك

Category: أمـن

Date: 2021-02-05T13:17:27+0000
الأمن الوطني يطيح بـ"مبتزَيْن" هددا 20 شخصاً عبر فيسبوك

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين، يوم الجمعة، عن القاء يقبض على مبتزَيْن اثنين بالجرم المشهود بعد تهديدهما لـِ 20 شخصاً عبر برنامج التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال اعلام الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على شكوى تقدم بها احد المواطنين اثر تعرضه للابتزاز الالكتروني على منصة فيسبوك تمكن جهاز الامن الوطني في صلاح الدين وبعد استحصال الموافقات القضائية وبدلالة المشتكي من القاء القبض على مبتزيّن اثنين وفق المادة (452) إذ تم تدوين اقوالهما اصولياً".

واضاف أنهما "اعترفا بابتزازهما 20 شخصاً عبر منصة فيسبوك بإستدراج المراهقين عن طريقِ حساباتٍ بأسماءٍ وهمية اذ جرت إحالتهم الى القضاء لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهما".

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